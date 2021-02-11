Смертельно опасно! Москву предостерегли от превращения Белоруссии в «Антироссию»
Военные эксперты в эфире НСН оценили слова Лукашенко о значении республики для Москвы.
Потерять Белоруссию для России смертельно опасно, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на Всебелорусском народном собрании, говоря о системе национальной безопасности республики, её способности противостоять новым вызовам и угрозам.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН поддержал мнение Лукашенко.
«Да, безусловно. Белоруссия – это передовой эшелон обороны нашей страны. Белорусский народ этнически близок к нам. Поэтому, если он окажется в положении, в котором оказался украинский народ, то мы получим не только новый форпост Запада на границе с Белоруссией. Но и исторические связи белорусов в нашей стране могут быть использованы западными противниками России для дестабилизации в нашей стране. Так что России терять Белоруссию никак нельзя. Это смертельно опасно для правящего режима», - сказал Сивков.
Он выразил уверенность, что свержение Лукашенко превратит Белоруссию в «Антироссию».
«Если к власти в Белоруссии придет Тихановская, то Белоруссия превратится в Украину-2 и станет Антироссией. И российское руководство, наша страна окажутся перед угрозой очень серьезных социальных потрясений. Поэтому надо помогать Белоруссии. А для этого надо ужать жадность российской элиты, которая хочет, чтобы белорусские активы были выставлены на продажу», - добавил эксперт.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН также отметил, что Белоруссия – очень важная позиция на западном направлении России.
«Запад, НАТО у нас рассматривается как основной вероятный противник. Тогда Белоруссия должна быть полем боя. Потому что большая война в Европе возможна только с Россией. Больше там воевать некому. С другой стороны, никакой концентрации западных сил там, на польско-белорусской границе, нет», - указал Фельгенгауэр.
По его мнению, Лукашенко спекулирует на стратегическом положении Белоруссии. «И пытается отнять у России ее нефтепроводы, которые находятся на территории Белоруссии. Он хочет получать больше денег за прокачку нефти, а если не получится, то просто отнять. А чтобы отвлечь внимание, ведет разговоры, как важна Белоруссия стратегически», - заключил собеседник НСН.
Ранее Лукашенко заявил о переломном периоде в Белоруссии, который можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями.
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