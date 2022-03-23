Лавров: Отправка миротворцев НАТО на Украину приведет к прямому столкновению с РФ

Прямое столкновение вооруженных сил РФ и НАТО случится в случае отправки альянсом миротворцев на Украину, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО, передает РИА Новости.

По его словам, польские коллеги уже заявили о необходимости направлять в регион миротворцев.