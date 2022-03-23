Лавров: Отправка миротворцев НАТО на Украину приведет к прямому столкновению с РФ

Прямое столкновение вооруженных сил РФ и НАТО случится в случае отправки альянсом миротворцев на Украину, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО, передает РИА Новости.

По его словам, польские коллеги уже заявили о необходимости направлять в регион миротворцев.

Лавров: Замораживание резервов ЦБ на Западе стало «просто воровством»

Лавров отметил, что прямого столкновения сил России и НАТО все хотели избежать, говорили, что этого не должно случиться.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ядерное оружие Россией будет использовано лишь в случае реальной угрозы стране. Об этом он сказал в видеоинтервью американскому телеканалу CNN.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:МиротворцыУкраинаНАТОСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры