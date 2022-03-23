Лавров: Отправка миротворцев НАТО на Украину приведет к прямому столкновению с РФ
Прямое столкновение вооруженных сил РФ и НАТО случится в случае отправки альянсом миротворцев на Украину, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО, передает РИА Новости.
По его словам, польские коллеги уже заявили о необходимости направлять в регион миротворцев.
Лавров отметил, что прямого столкновения сил России и НАТО все хотели избежать, говорили, что этого не должно случиться.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ядерное оружие Россией будет использовано лишь в случае реальной угрозы стране. Об этом он сказал в видеоинтервью американскому телеканалу CNN.
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