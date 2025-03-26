Лавров отметил смену отношения лидеров Европы к перемирию на Украине
Выступавшие против перемирия на Украине лидеры европейских стран резко поменяли свое мнение, сообщил «Первому каналу» глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, после того, как в начале марта Киев впервые заявил о готовности пойти на 30-дневное перемирие и потребовал согласия России, мнение лидеров Европы кардинально изменилось. Дипломат отметил, что европейские политики мгновенно поменяли свою позицию, только «ветер переменился».
Ранее Госдеп США обвинил третьи страны в препятствовании перемирию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru