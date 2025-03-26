Лавров отметил смену отношения лидеров Европы к перемирию на Украине

Выступавшие против перемирия на Украине лидеры европейских стран резко поменяли свое мнение, сообщил «Первому каналу» глава МИД России Сергей Лавров.

Зеленский заявил о немедленном вступлении в силу перемирия в Черном море

По его словам, после того, как в начале марта Киев впервые заявил о готовности пойти на 30-дневное перемирие и потребовал согласия России, мнение лидеров Европы кардинально изменилось. Дипломат отметил, что европейские политики мгновенно поменяли свою позицию, только «ветер переменился».

Ранее Госдеп США обвинил третьи страны в препятствовании перемирию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:УкраинаЕвропаМИД РФСергей Лавров

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