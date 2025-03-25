Госдеп США обвинил третьи страны в препятствовании перемирию на Украине

По его словам, мир должен выразить американскому президенту Дональду Трампу огромную благодарность, потому что он – единственный мировой лидер, который может объединить две стороны и положить конец конфликту.

«И вы это сделали, несмотря на препятствия со стороны других стран и тех, кто, возможно, имеет другое мнение о том, как это должно происходить», – указал дипломат.

Рубио заявил, что урегулировать конфликт на Украине возможно лишь дипломатическим путем. Отмечается, что военного решения у происходящего нет, и ситуацию следует завершать посредством переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

