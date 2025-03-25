Зеленский заявил о немедленном вступлении в силу перемирия в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о прекращении огня, распространяющееся на акваторию Черного моря и энергетическую инфраструктуру, вступает в силу немедленно.

По его словам, после официального заявления США могут начаться практические шаги по реализации договоренностей.

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Он уточнил, что ожидает подтверждения этого от министра обороны.

Зеленский также заявил о намерении добиваться от президента США Дональда Трампа увеличения поставок оружия и введения санкций против России в случае нарушения Москвой достигнутых соглашений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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