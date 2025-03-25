Зеленский заявил о немедленном вступлении в силу перемирия в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о прекращении огня, распространяющееся на акваторию Черного моря и энергетическую инфраструктуру, вступает в силу немедленно.
По его словам, после официального заявления США могут начаться практические шаги по реализации договоренностей.
Он уточнил, что ожидает подтверждения этого от министра обороны.
Зеленский также заявил о намерении добиваться от президента США Дональда Трампа увеличения поставок оружия и введения санкций против России в случае нарушения Москвой достигнутых соглашений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru