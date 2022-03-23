Зеленский заявил о продвижении диалога с Россией «шаг за шагом»

Переговоры России и Украины об урегулировании ситуации постепенно продвигаются на разных уровнях, это очень сложный процесс. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Зеленский предупредил об угрозе Третьей мировой войны, если переговоры России и Украины провалятся

По его словам, переговоры продолжаются фактически каждый день.

«Это очень сложно, иногда скандально. Но шаг за шагом мы продвигаемся вперед», — сказал Зеленский.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переговоры делегаций России и Украины должны проходить в «режиме тишины», потому что любое стороннее заявление может навредить переговорному процессу.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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