Зеленский заявил о продвижении диалога с Россией «шаг за шагом»

По его словам, переговоры продолжаются фактически каждый день.

«Это очень сложно, иногда скандально. Но шаг за шагом мы продвигаемся вперед», — сказал Зеленский.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переговоры делегаций России и Украины должны проходить в «режиме тишины», потому что любое стороннее заявление может навредить переговорному процессу.

