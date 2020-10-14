Лавров не видит перспективы подписания СНВ-3

Он также рассказал, что США не включили в переговоры с Россией по стратегической стабильности тему милитаризации космоса, в Москве это будут учитывать.

Министр пояснил, что США включили космос и киберпространтво в свои военные доктрины, однако проблема демилитаризации этих сфер не включалась ими в повестку переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал ситуацию с переговорами по этой проблеме, передает RT, а главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал единственный способ продлить этот договор, передает РИА ФАН.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ранее назвал неприемлемым предложенные Вашингтоном условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Соединенные Штаты готовы продлить СНВ-3 с РФ при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов обеих стран.