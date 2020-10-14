Лавров не видит перспективы подписания СНВ-3
Глава российского МИДа Сергей Лавров не видит перспективы подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, заявил он в интервью трем российским радиостанциям.
"Нет такой перспективы, я лично не вижу такой перспективы. Мои коллеги, которые работают в межведомственном формате и встречаются с американской делегацией, тоже не видят такой перспективы", - сказал Лавров в ответ на вопрос о том, есть ли перспектива подписания СНВ-3.
Лавров добавил, что невозможно вести разговор на основе ультиматумов.
Он также рассказал, что США не включили в переговоры с Россией по стратегической стабильности тему милитаризации космоса, в Москве это будут учитывать.
Министр пояснил, что США включили космос и киберпространтво в свои военные доктрины, однако проблема демилитаризации этих сфер не включалась ими в повестку переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал ситуацию с переговорами по этой проблеме, передает RT, а главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал единственный способ продлить этот договор, передает РИА ФАН.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ранее назвал неприемлемым предложенные Вашингтоном условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Соединенные Штаты готовы продлить СНВ-3 с РФ при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов обеих стран.
Вашингтон считает, что это умеренное и весьма разумное предложение. Биллингсли пообещал, что если Москва его не примет, то после переизбрания Трампа «плата за вход» вырастет.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон постепенно, в течение семи лет сокращает свои ядерные арсеналы. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением.
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