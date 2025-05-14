Лавров не будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле 15 мая. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Кто войдет в переговорную группу от России на встрече по Украине в Турции, официально до сих пор не сообщалось.