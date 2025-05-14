Лавров не будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле 15 мая. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Кто войдет в переговорную группу от России на встрече по Украине в Турции, официально до сих пор не сообщалось.

Трамп заявил, что ожидает в ближайшие дни неплохих новостей по Украине

В Telegram-каналах ранее появилась информация, что российскую делегацию могут возглавить помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о намерении приехать в Стамбул с госсекретарем Марко Рубио в пятницу, 16 мая. Переговоры Украины и России в Турции запланированы на 15 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Турции и может ради этого изменить свой рабочий график.


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ФОТО: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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