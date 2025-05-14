Трамп заявил, что ожидает в ближайшие дни неплохих новостей по Украине

В ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе он уточнил, что это может произойти «сегодня и, возможно, завтра, а может быть, и в пятницу».

«Но мы ещё посмотрим», - заключил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что на переговоры по Украине в Турцию отправятся глава Госдепа США Марко Рубио и другие представители американской администрации, сообщает «Свободная пресса».

