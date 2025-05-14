Трамп заявил, что ожидает в ближайшие дни неплохих новостей по Украине
14 мая 202515:54
Хорошие новости по конфликту России и Украины могут появиться в ближайшие дни. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
В ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе он уточнил, что это может произойти «сегодня и, возможно, завтра, а может быть, и в пятницу».
«Но мы ещё посмотрим», - заключил американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что на переговоры по Украине в Турцию отправятся глава Госдепа США Марко Рубио и другие представители американской администрации, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru