Трамп заявил, что ожидает в ближайшие дни неплохих новостей по Украине

Хорошие новости по конфликту России и Украины могут появиться в ближайшие дни. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным

В ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе он уточнил, что это может произойти «сегодня и, возможно, завтра, а может быть, и в пятницу».

«Но мы ещё посмотрим», - заключил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что на переговоры по Украине в Турцию отправятся глава Госдепа США Марко Рубио и другие представители американской администрации, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: AP / ТАСС
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