Лавров назвал Зеленского жалким человеком

По словам главы внешнеполитического ведомства, такую характеристику украинский лидер заслужил тем, что постоянного требовал российского лидера Владимира Путина встретиться с ним в Стамбуле.

11 мая Путин объявил о готовности к прямым переговорам с Украиной на территории Турции. В ответ на это Зеленский сначала захотел установить режим прекращения огня на 30 дней, а затем личного присутствия российского президента на двусторонней встрече. Представители России и Украины должны начать обсуждения в закрытом формате 15 мая после обеда.

Ранее стало известно, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Зеленским призовет к прекращению огня, напоминает НСН.

