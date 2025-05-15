Лавров назвал Зеленского жалким человеком

Президент Украины Владимир Зеленский является жалким человеком, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский прилетел в Анкару

По словам главы внешнеполитического ведомства, такую характеристику украинский лидер заслужил тем, что постоянного требовал российского лидера Владимира Путина встретиться с ним в Стамбуле.

11 мая Путин объявил о готовности к прямым переговорам с Украиной на территории Турции. В ответ на это Зеленский сначала захотел установить режим прекращения огня на 30 дней, а затем личного присутствия российского президента на двусторонней встрече. Представители России и Украины должны начать обсуждения в закрытом формате 15 мая после обеда.

Ранее стало известно, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Зеленским призовет к прекращению огня, напоминает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийСергей ЛавровМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры