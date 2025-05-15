Лавров назвал Зеленского жалким человеком
Президент Украины Владимир Зеленский является жалким человеком, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы внешнеполитического ведомства, такую характеристику украинский лидер заслужил тем, что постоянного требовал российского лидера Владимира Путина встретиться с ним в Стамбуле.
11 мая Путин объявил о готовности к прямым переговорам с Украиной на территории Турции. В ответ на это Зеленский сначала захотел установить режим прекращения огня на 30 дней, а затем личного присутствия российского президента на двусторонней встрече. Представители России и Украины должны начать обсуждения в закрытом формате 15 мая после обеда.
Ранее стало известно, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Зеленским призовет к прекращению огня, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru