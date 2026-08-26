Россиянам назвали цветы, которые не стоит дарить учителям

По его словам, это связано с высоким риска развития аллергических реакций. В целом следует избегать растений, которые сочетают обильное выделение пыльцы и резкий запах.

Умнов отметил, что в День знаний не следует дарить георгины, лилии и ромашки. К хризантемам необходимо подходить с осторожностью - лучше выбрать «махровые сорта из магазина», которые часто бывают более безопасными. Также не стоит покупать гиацинтыов и жасмин - из-за сочетания яркого аромата и заметного количества пыльцы.

«Отдельно скажу про полевые и луговые цветы: их пыльца... легко поднимается в воздух даже в помещении и с высокой вероятностью может спровоцировать приступ поллиноза», — заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев напомнил, что стоимость подарка педагогу к 1 сентября не должна превышать трёх тысяч рублей, пишут «Известия».