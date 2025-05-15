Зеленский прилетел в Анкару

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, передает РИА Новости со ссылкой на трансляции местных СМИ.

Самолет политика приземлился в Анкаре около 12:20 мск. Зеленского встретили украинские и турецкие чиновники, в том числе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ожидается, что украинский президент встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий политик намерен призвать Киев не терять время и заключить соглашение о прекращении огня.

В то же время в Стамбуле в четверг пройдут переговоры России и Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Делегацию РФ возглавит помощник президента Владимир Мединский.

