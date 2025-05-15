Эрдоган в ходе переговоров с Зеленским призовет к прекращению огня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским призовет к прекращению огня. Об этом заявил глава управления турецкого лидера по связям с общественностью Фахреттин Алтун.
По его словам, президенты обсудят «все аспекты последних событий в контексте российско-украинского конфликта».
Он указал, что на переговорах и встречах, которые состоятся во время визита Зеленского, Эрдоган «подчеркнет подход Турции к прекращению огня и началу мирных переговоров без промедления».
Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара поддерживает идею о скорейшем прекращении огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru