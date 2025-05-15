Эрдоган в ходе переговоров с Зеленским призовет к прекращению огня

По его словам, президенты обсудят «все аспекты последних событий в контексте российско-украинского конфликта».

Он указал, что на переговорах и встречах, которые состоятся во время визита Зеленского, Эрдоган «подчеркнет подход Турции к прекращению огня и началу мирных переговоров без промедления».

Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара поддерживает идею о скорейшем прекращении огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».