Эрдоган в ходе переговоров с Зеленским призовет к прекращению огня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским призовет к прекращению огня. Об этом заявил глава управления турецкого лидера по связям с общественностью Фахреттин Алтун.

Зеленский в четверг встретится с Эрдоганом в Анкаре

По его словам, президенты обсудят «все аспекты последних событий в контексте российско-украинского конфликта».

Он указал, что на переговорах и встречах, которые состоятся во время визита Зеленского, Эрдоган «подчеркнет подход Турции к прекращению огня и началу мирных переговоров без промедления».

Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара поддерживает идею о скорейшем прекращении огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаВладимир ЗеленскийТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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