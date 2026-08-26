Кучеров во второй раз выиграл «Харламов Трофи»
Выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» россиянин Никита Кучеров стал двукратным обладателем приза «Харламов Трофи». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в борьбе за награду Кучеров обошёл Александра Радулова («Локомотив», Ярославль) и Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз»). По итогам голосования он набрал 90 баллов, тогда как его оппоненты - 63 балла и 44 балла, соответственно.
Награда «Харламов Трофи» была учреждена газетой «Советский спорт» в 2002 году. Она вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. В первый раз Кучеров получил приз в 2019 году. Овечкин признавался лучшим девять раз.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России 22 декабря будет отмечаться День хоккея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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