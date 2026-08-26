«Нужны вертолёты»: Эколог назвал сложности тушения пожара в заповеднике «Утриш»
В самом начале возгорания его можно было ликвидировать достаточно быстро, но повторились ошибки, совершенные при пожаре в заповеднике в 2020 году, заявил НСН Евгений Витишко.
С учетом сложности ландшафта и климатических особенностей, пожар в заповеднике «Утриш» может полыхать еще около двух-трех дней, а его площадь может превысить 100 гектаров, поэтому необходимо привлекать больше людей и техники для ликвидации возгорания, заявил НСН член Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко.
В заповеднике «Утриш» в Анапе тушат пожар. По данным главы города-курорта Светланы Масловой, площадь возгорания достигла 70 гектаров, на месте работает более 120 специалистов и свыше 30 единиц техники. При этом борьба с огнем осложняется труднодоступностью местности. Отмечается, что пламя охватило ту же территорию, где произошел мощный пожар в августе 2020 года, когда в огне погибло более 120 гектаров уникальных лесов.
По мнению Витишко, с учетом особенностей ландшафта и климата, 120 огнеборцов для ликвидации огня недостаточно.
«Все ждут вертолеты. Получается, позавчера ничего не потушили, пожар только разгорелся. Здесь играют роль климатические особенности побережья, и ветер, скорее всего, раздует огонь больше, чем на 100 гектаров. В 2020 году было выжжено 126 гектаров, но мы не согласились, мы насчитали 200. Судя по видео, выложенным уже в сумеречное время, пожары достаточно большие, это говорит о том, что горят можжевельники, и они просто так не потухнут. На это понадобится какое-то время. Я предполагаю два-три дня. Нужны другие привлечения дополнительных средств, в том числе человеческих. А это сложнодоступные территории, склоны, которые надо тушить только ранцевыми огнетушителями, то есть 120 человек явно недостаточно», — пояснил эколог.
Он подчеркнул, что события шестилетней давности повторяются, потому что после пожара в 2020 году не были сделаны выводы.
«Я определенно не верю в то, что это происходит на старых горельниках, где уже был пожар шесть лет назад. Скорее всего, это первая-вторая лагуна, это уже часть заповедника, то есть государственная структура. Сейчас, как и в прошлый раз, начинают делить шкуру неубитого медведя, выяснять, кто виноват и почему госслужбы не отреагировали первыми. Там есть часть территорий, примыкающих к этому заказнику, а часть, относящихся к краю. Я думаю, что можно было ликвидировать пожар достаточно быстро, начиналось все буквально со 100 метров. Тем более обозначили, что это была уже выгоревшая часть территории. Но почему-то это не сделали. То есть мы второй раз наступаем на те же грабли и теряем огромные площади уникальных территорий», — отметил Витишко.
Он отметил, что огонь уничтожает уникальные фисташково-можжевеловые леса, за которые действительно стоит бороться.
«Произрастание таких растений, как можжевельники и фисташка, именно в таком сухом климате — уникально. Можжевельники есть вдоль побережья Геленджика, Новороссийска, Туапсе. Но больше нигде такого большого количества этих деревьев не произрастает, нет подобной экосистемы. Есть смысл спасать такую территории внутри страны», — поделился эксперт.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении режима чрезвычайной ситуации в в заповеднике «Утриш» на фоне пожара, передает «Радиоточка НСН».
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