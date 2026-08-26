С учетом сложности ландшафта и климатических особенностей, пожар в заповеднике «Утриш» может полыхать еще около двух-трех дней, а его площадь может превысить 100 гектаров, поэтому необходимо привлекать больше людей и техники для ликвидации возгорания, заявил НСН член Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко.

В заповеднике «Утриш» в Анапе тушат пожар. По данным главы города-курорта Светланы Масловой, площадь возгорания достигла 70 гектаров, на месте работает более 120 специалистов и свыше 30 единиц техники. При этом борьба с огнем осложняется труднодоступностью местности. Отмечается, что пламя охватило ту же территорию, где произошел мощный пожар в августе 2020 года, когда в огне погибло более 120 гектаров уникальных лесов.