Россиянам объяснили, как вернуть деньги за билет на концерт Канье Уэста

Он отметил, что у зрителей «есть основания заподозрить организаторов в недобросовестности». По его мнению, это связано с наличием в договоре пунктов, позволяющих организаторам «поменять площадку, артиста и вообще всё, что захотят».

«Возможно, стоит уже сейчас... написать заявление в полицию для проведения соответствующей проверки и попытаться взыскать денежные средства», — указал юрист.

Алешкин также не исключил, что мероприятие всё же состоится.

Ранее концертная компания Say Agency объявила, что выступления американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге на данный момент остаются в силе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».