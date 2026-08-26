Россиянам объяснили, как вернуть деньги за билет на концерт Канье Уэста
Граждане, которые приобрели билеты на концерт американского рэпера Канье Уэста, могут вернуть деньги. Об этом сайту aif.ru заявил адвокат Андрей Алешкин.
Он отметил, что у зрителей «есть основания заподозрить организаторов в недобросовестности». По его мнению, это связано с наличием в договоре пунктов, позволяющих организаторам «поменять площадку, артиста и вообще всё, что захотят».
«Возможно, стоит уже сейчас... написать заявление в полицию для проведения соответствующей проверки и попытаться взыскать денежные средства», — указал юрист.
Алешкин также не исключил, что мероприятие всё же состоится.
Ранее концертная компания Say Agency объявила, что выступления американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге на данный момент остаются в силе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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