Лавров назвал «вакханалией» ситуацию вокруг Украины
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что далеко не все страны НАТО хотят продолжать тратить средства на оружие для Украины.
«Не все хотят подчинять всю работу и НАТО, и ЕС хотелкам господина Зеленского», - сказал российский министр на полях встречи глав МИДов стран G20 в Йоханнесбурге.
Лавров утверждает, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте «наставляет Зеленского, указывая ему на необходимость стоять на своем, не проявлять слабости до начала переговоров». Как уверяет глава МИД РФ, это касается и «территориальных уступок». «Конечно, это вакханалия», - считает Лавров.
Генсек НАТО ранее призвал страны Евросоюза «перестать ныть».
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