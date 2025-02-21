Лавров назвал «вакханалией» ситуацию вокруг Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что далеко не все страны НАТО хотят продолжать тратить средства на оружие для Украины.

«Не все хотят подчинять всю работу и НАТО, и ЕС хотелкам господина Зеленского», - сказал российский министр на полях встречи глав МИДов стран G20 в Йоханнесбурге.