Генсек НАТО призвал странам Евросоюза «перестать ныть»

По его словам, в первую очередь следует престать жаловаться на то, что «ЕС не пригласили».

«Надо перестать ныть и предпринять конкретные действия... организуйтесь, чтобы сесть за стол переговоров, что бы они из себя ни представляли», - заключил генсек блока.

Ранее Рютте заявил, что проигрыш Украины обойдется НАТО в дополнительные триллионы долларов, сообщает «Свободная пресса».

