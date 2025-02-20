Генсек НАТО призвал странам Евросоюза «перестать ныть»

Страны Евросоюза должны добиться места за столом переговоров по Украине благодаря своим действиям. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Рубио заявил, что Евросоюз должен оказаться за столом переговоров

По его словам, в первую очередь следует престать жаловаться на то, что «ЕС не пригласили».

«Надо перестать ныть и предпринять конкретные действия... организуйтесь, чтобы сесть за стол переговоров, что бы они из себя ни представляли», - заключил генсек блока.

Ранее Рютте заявил, что проигрыш Украины обойдется НАТО в дополнительные триллионы долларов, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаЕвросоюзНАТОМарк Рютте

Горячие новости

Все новости

партнеры