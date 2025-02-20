Генсек НАТО призвал странам Евросоюза «перестать ныть»
20 февраля 202518:56
Страны Евросоюза должны добиться места за столом переговоров по Украине благодаря своим действиям. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
По его словам, в первую очередь следует престать жаловаться на то, что «ЕС не пригласили».
«Надо перестать ныть и предпринять конкретные действия... организуйтесь, чтобы сесть за стол переговоров, что бы они из себя ни представляли», - заключил генсек блока.
Ранее Рютте заявил, что проигрыш Украины обойдется НАТО в дополнительные триллионы долларов, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru