НАТО: Евросоюз готов взять на себя вопрос гарантий безопасности для Украины
18 февраля 202505:35
Главы европейских стран на саммите в Париже показали готовность взять на себя вопрос предоставления гарантий безопасности для Киева, сообщил в социальной сети X глава Североатлантического альянса Марк Рютте.
По его словам, Европа желает лидировать в предоставлении таких гарантий. Европейский союз хочет инвестировать гораздо больше в безопасность, отметил руководитель Альянса.
Ранее стало известно, что Европейский союз хочет сформировать новый фонд для военной помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru