НАТО: Евросоюз готов взять на себя вопрос гарантий безопасности для Украины

Главы европейских стран на саммите в Париже показали готовность взять на себя вопрос предоставления гарантий безопасности для Киева, сообщил в социальной сети X глава Североатлантического альянса Марк Рютте.

По его словам, Европа желает лидировать в предоставлении таких гарантий. Европейский союз хочет инвестировать гораздо больше в безопасность, отметил руководитель Альянса.

Ранее стало известно, что Европейский союз хочет сформировать новый фонд для военной помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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