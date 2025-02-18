НАТО: Евросоюз готов взять на себя вопрос гарантий безопасности для Украины

Главы европейских стран на саммите в Париже показали готовность взять на себя вопрос предоставления гарантий безопасности для Киева, сообщил в социальной сети X глава Североатлантического альянса Марк Рютте.

По его словам, Европа желает лидировать в предоставлении таких гарантий. Европейский союз хочет инвестировать гораздо больше в безопасность, отметил руководитель Альянса.

Ранее стало известно, что Европейский союз хочет сформировать новый фонд для военной помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

