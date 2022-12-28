Лавров назвал условие переговоров с Украиной

«Условия, на которых мы готовы начать обсуждать эти договоренности, хорошо известны. И неотъемлемой частью этих условий является принадлежность четырех регионов Российской Федерации», - отметил Лавров.

При этом он отдельно подчеркнул, что этим не исчерпывается весь круг вопросов, которые требуют обсуждения.

По его словам, второй большой блок проблем, помимо судьбы граждан, которые не хотят жить под властью нынешнего Киева, - это безопасность уже всей России.

«Территорию Украины осваивали достаточно активно, включая планирование создания военно-морской базы англосаксонского происхождения на Азовском море, что радикально меняло бы ситуацию в сфере безопасности», - добавил Лавров.

Ранее Украина захотела провести «мирный саммит» в ООН, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



