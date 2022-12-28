Лавров назвал условие переговоров с Украиной

Признание за Россией вошедших в ее состав четырех новых субъектов - неотъемлемая часть условий для дипломатических переговоров с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Москва не отвергает предложения достигнуть дипломатических договоренностей.

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«Условия, на которых мы готовы начать обсуждать эти договоренности, хорошо известны. И неотъемлемой частью этих условий является принадлежность четырех регионов Российской Федерации», - отметил Лавров.

При этом он отдельно подчеркнул, что этим не исчерпывается весь круг вопросов, которые требуют обсуждения.

По его словам, второй большой блок проблем, помимо судьбы граждан, которые не хотят жить под властью нынешнего Киева, - это безопасность уже всей России.

«Территорию Украины осваивали достаточно активно, включая планирование создания военно-морской базы англосаксонского происхождения на Азовском море, что радикально меняло бы ситуацию в сфере безопасности», - добавил Лавров.

Ранее Украина захотела провести «мирный саммит» в ООН, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияПереговорыСергей Лавров
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