Лавров назвал спектаклем визит Байдена в Киев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спектаклем приезд президента США Джо Байдена на Украину.

США назвали историческим визит Байдена на Украину

«Что нового в этом? Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается. Все работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших, и с точки зрения спасения нацистского режима», - цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр также назвал бесперспективными попытки стран Запада удержать на плаву нынешнюю украинскую власть.

Ранее президент Польши Анджей Дуда объявил лозунг страны во время ее председательства в Евросоюзе.

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ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДжо БайденСергей Лавров
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