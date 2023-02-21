Лавров назвал спектаклем визит Байдена в Киев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спектаклем приезд президента США Джо Байдена на Украину.
«Что нового в этом? Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается. Все работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших, и с точки зрения спасения нацистского режима», - цитирует Лаврова РИА Новости.
Министр также назвал бесперспективными попытки стран Запада удержать на плаву нынешнюю украинскую власть.
Ранее президент Польши Анджей Дуда объявил лозунг страны во время ее председательства в Евросоюзе.
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