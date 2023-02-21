Лавров назвал спектаклем визит Байдена в Киев

«Что нового в этом? Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается. Все работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших, и с точки зрения спасения нацистского режима», - цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр также назвал бесперспективными попытки стран Запада удержать на плаву нынешнюю украинскую власть.

Ранее президент Польши Анджей Дуда объявил лозунг страны во время ее председательства в Евросоюзе.

