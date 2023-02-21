«Больше Америки в Европе»: Польша назвала лозунг своего председательства в Евросоюзе
Председательство Польши в 2025 году будет проходить под лозунгом «Больше Америки в Европе». Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время встречи с американским коллегой Джо Байденом.
«Мы хотим, чтобы наше председательство проходило под лозунгом укрепления трансатлантических связей», - цитирует Дуду РИА Новости.
Польский президент рассчитывает на более тесные связи по ключевым направлениям
«Больше Америки в Европе, более сильные связи Евросоюза с США, больше сотрудничества между Евросоюзом и США», - добавил Дуда.
Президент США Джо Байден прибыл в Польшу с официальным визитом. Стороны обсудят сотрудничество между странами, а также текущее положение дел на Украине.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер не будет следить за выступлением американского коллеги Джо Байдена в Варшаве. Кремль не считает встречу «экстраординарным событием» для России, которое никак не повлияет на политику Москвы.
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