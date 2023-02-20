США назвали историческим визит Байдена на Украину

Визит президента США Джо Байдена на Украину оказался беспрецедентным и историческим, заявила представительница Белого дома Кейт Бедингфилд.

Байден сообщил о дальнейших планах после визита Украины

По ее словам, поездка американского лидера была тщательно спланирована, что было сложно организовать из-за того, что у США нет военного присутствия на Украине. При этом Бедингфилд назвала Киев активной зоной боевых действий.

Представительница Белого дома также отметила, что Байден поручил организовать поездку в Киев "без оглядки на то, насколько это будет трудно логистически".

Ранее Байден в ходе визита на Украину встретился с Владимиром Зеленским. Президент США анонсировал новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, который будет включать реактивные установки HIMARS.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:Джо БайденСША
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