Лавров назвал слухами сообщения о создании турецких военных баз в Азербайджане

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал слухами информацию о возможном создании турецких военных баз в Азербайджане, сообщает ТАСС.

По его словам, вопрос не обсуждался, а слухи комментировать в МИД не будут.


Накануне сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках Шушинского соглашения на территории Азербайджана может быть создана турецкая военная база.

Ранее также стало известно, что Турция планирует открыть в расположенном в Нагорном Карабахе городе Шуши генеральное консульство. Экс-мэр Еревана, бывший депутат национального собрания Армении Арташес Гегамян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что считает, что тем самым Эрдоган выполняет заказ Запада против России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияАзербайджанСергей Лавров
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