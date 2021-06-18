Лавров назвал слухами сообщения о создании турецких военных баз в Азербайджане
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал слухами информацию о возможном создании турецких военных баз в Азербайджане, сообщает ТАСС.
По его словам, вопрос не обсуждался, а слухи комментировать в МИД не будут.
Накануне сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках Шушинского соглашения на территории Азербайджана может быть создана турецкая военная база.
Ранее также стало известно, что Турция планирует открыть в расположенном в Нагорном Карабахе городе Шуши генеральное консульство. Экс-мэр Еревана, бывший депутат национального собрания Армении Арташес Гегамян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что считает, что тем самым Эрдоган выполняет заказ Запада против России.
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