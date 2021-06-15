Эрдоган заявил о намерении открыть в Шуше консульство Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары, Москвы и Баку есть решимость превратить Нагорный Карабах в процветающий регион, сообщает ТАСС

Турецкий лидер призвал активизировать работу по восстановлению региона в шестистороннем формате.

«Мы предлагали работать в рамках шестисторонней платформы с участием России, Турции, Азербайджана, Армении, Грузии и Ирана», - отметил Эрдоган.

Выступая на пресс-конференции с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым президент Турции добавил, что в скором времени городе Шуша планируется открыть турецкое генконсульство.

Ранее Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях двух стран, сообщает RT. По словам азербайджанского лидера, в документе затронуты вопросы всех областей, в том числе обороны и взаимопомощи.

