Эрдоган заявил о намерении открыть в Шуше консульство Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары, Москвы и Баку есть решимость превратить Нагорный Карабах в процветающий регион, сообщает ТАСС

Турецкий лидер призвал активизировать работу по восстановлению региона в шестистороннем формате.

«Мы предлагали работать в рамках шестисторонней платформы с участием России, Турции, Азербайджана, Армении, Грузии и Ирана», - отметил Эрдоган.

Выступая на пресс-конференции с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым президент Турции добавил, что в скором времени городе Шуша планируется открыть турецкое генконсульство.

Ранее Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях двух стран, сообщает RT. По словам азербайджанского лидера, в документе затронуты вопросы всех областей, в том числе обороны и взаимопомощи.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Нагорный КарабахКонсульствоАзербайджанТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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