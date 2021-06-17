Эрдоган не исключил создание турецкой военной базы в Азербайджане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках Шушинского соглашения на территории Азербайджана может быть создана турецкая военная база, сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время главная задача – обеспечить безопасность азербайджанских границ, а тема турецкой военной базы может «получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным».

Ранее президенты Азербайджана и Турции подписали в Шуше декларацию о союзнических отношениях, сообщает RT. В данном документе затронуты, в том числе, вопросы обороны и взаимопомощи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная БазаАзербайджанТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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