Лавров назвал слухами скрытые контакты Москвы и Киева

По его словам, подобные сообщения появляются в СМИ в развитие швейцарской конференции по Украине, где было принято решение о создании рабочих групп по энергетике, продовольственной безопасности и гуманитарным вопросам.

«Кто бы что ни говорил о неких намёках на то, что Россию как-то туда будут привлекать, это все от лукавого.. Речь идёт о неприемлемом для нас бюргенштокском процессе, продвигающим ультиматум под названием «формула Зеленского», - заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что решение по урегулированию кризиса на Украине должно учитывать реалии на земле, сообщает «Свободная пресса».

