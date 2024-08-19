Лавров назвал слухами скрытые контакты Москвы и Киева
Информация о якобы скрытых контактах России и Украины при посредничестве Катара и Турции являются слухами. Об этом в интервью Павлу Зарубину заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, подобные сообщения появляются в СМИ в развитие швейцарской конференции по Украине, где было принято решение о создании рабочих групп по энергетике, продовольственной безопасности и гуманитарным вопросам.
«Кто бы что ни говорил о неких намёках на то, что Россию как-то туда будут привлекать, это все от лукавого.. Речь идёт о неприемлемом для нас бюргенштокском процессе, продвигающим ультиматум под названием «формула Зеленского», - заключил министр.
Ранее Лавров заявил, что решение по урегулированию кризиса на Украине должно учитывать реалии на земле, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru