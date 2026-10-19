Изначально участники выступлений преследовали конкретные цели: учащиеся и преподаватели требовали увеличить финансирование образования, отремонтировать образовательные учреждения и решить проблему нехватки педагогов. Профсоюзы добивались повышения зарплат и улучшения условий труда.



По мнению историка, мирные акции перехватили небольшие группы радикалов. Они намеренно провоцируют столкновения с полицией, чтобы кадры разгона попали в СМИ. Затем к беспорядкам присоединяются мародеры, использующие хаос для грабежей.



Особенностью французских выступлений Белов назвал массовые поджоги автомобилей, которые превратились в своеобразный народный спорт. Он упомянул Марсель, где, по некоторым оценкам, около 30 тыс. человек могли участвовать в разграблении центра города. При этом, считает эксперт, даже одного процента радикалов достаточно для дестабилизации обстановки.



Главную причину происходящего Белов видит в накопившихся экономических проблемах: правительство Макрона не справляется с инфляцией, снижением конкурентоспособности предприятий, безработицей и оттоком инвестиций. Это ограничивает возможности государства финансировать соцсферу.



Эксперт считает, что властям стоило бы пересмотреть расходы, в том числе сократить часть затрат на поддержку Украины в пользу местных школ и экономики.



Ситуацией пытаются воспользоваться политические соперники президента, включая Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона. По оценке Белова, Макрон подходит к выборам 2027 года с ослабленными позициями, а его партия рискует потерять влияние. Еще одной проблемой эксперт назвал отсутствие полноценного диалога между властью и недовольными гражданами.

