Политолог объяснил, почему французы жгут машины, а Макрон не останавливает их
Замдиректора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов в беседе с Life заявил, что массовые протесты во Франции превратились в «революционный карнавал». По его словам, требования школьников и профсоюзов отходят на второй план из-за действий радикалов и мародеров.
Изначально участники выступлений преследовали конкретные цели: учащиеся и преподаватели требовали увеличить финансирование образования, отремонтировать образовательные учреждения и решить проблему нехватки педагогов. Профсоюзы добивались повышения зарплат и улучшения условий труда.
По мнению историка, мирные акции перехватили небольшие группы радикалов. Они намеренно провоцируют столкновения с полицией, чтобы кадры разгона попали в СМИ. Затем к беспорядкам присоединяются мародеры, использующие хаос для грабежей.
Особенностью французских выступлений Белов назвал массовые поджоги автомобилей, которые превратились в своеобразный народный спорт. Он упомянул Марсель, где, по некоторым оценкам, около 30 тыс. человек могли участвовать в разграблении центра города. При этом, считает эксперт, даже одного процента радикалов достаточно для дестабилизации обстановки.
Главную причину происходящего Белов видит в накопившихся экономических проблемах: правительство Макрона не справляется с инфляцией, снижением конкурентоспособности предприятий, безработицей и оттоком инвестиций. Это ограничивает возможности государства финансировать соцсферу.
Эксперт считает, что властям стоило бы пересмотреть расходы, в том числе сократить часть затрат на поддержку Украины в пользу местных школ и экономики.
Ситуацией пытаются воспользоваться политические соперники президента, включая Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона. По оценке Белова, Макрон подходит к выборам 2027 года с ослабленными позициями, а его партия рискует потерять влияние. Еще одной проблемой эксперт назвал отсутствие полноценного диалога между властью и недовольными гражданами.
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