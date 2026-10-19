Макрон не приедет в Будапешт на мероприятия к годовщине 1956 года

Ранее Мадьяр говорил, что пригласил в Будапешт на 23 октября нескольких европейских лидеров. Из тех, кто принял приглашение, он назвал только Макрона.



В посольстве Пятой республики объяснили, что президент не будет участвовать в памятных мероприятиях. Там добавили, что Париж никогда официально не подтверждал возможный визит.



Недавно лидер Франции Эммануэль Макрон выступил с видеообращением к народу из-за протестов в стране.

