Макрон не приедет в Будапешт на мероприятия к годовщине 1956 года
Посольство Франции в Венгрии не подтвердило сообщение премьер-министра Петера Мадьяра о визите президента Эммануэля Макрона в Будапешт на памятные мероприятия по случаю годовщины событий 1956 года. Об этом рассказало издание Telex.
Ранее Мадьяр говорил, что пригласил в Будапешт на 23 октября нескольких европейских лидеров. Из тех, кто принял приглашение, он назвал только Макрона.
В посольстве Пятой республики объяснили, что президент не будет участвовать в памятных мероприятиях. Там добавили, что Париж никогда официально не подтверждал возможный визит.
Недавно лидер Франции Эммануэль Макрон выступил с видеообращением к народу из-за протестов в стране.
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