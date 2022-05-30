Лавров назвал приоритет спецоперации
Освобождение Донбасса является безусловным приоритетом российской спецоперации на Украине, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
По его словам, жители остальных территорий Украины должны будут сами решить свое будущее. Как отметил глава российской дипломатии, среди других целей - защита людей, отказ Киева от установки оружия, угрожающего Москве и восстановление прав русского языка.
Как подчеркнул глава МИД РФ, на протяжении долгого времени украинский режим взращивал сторонников нацизма, который в результате проник в повседневную жизнь страны. Когда Россия просила обратить на это внимание Запад все это игнорировали, заяви Лавров в эфире телеканала TF 1.
Также министр сообщил, что власти России не считают, что путь к возобновлению диалога со странами Запада отрезан. При этом судить о намерениях других стран теперь будут по практическим делам.
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