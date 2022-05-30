Лавров назвал приоритет спецоперации

Освобождение Донбасса является безусловным приоритетом российской спецоперации на Украине, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Лавров: Россия серьезно подумает над возобновлением отношений с Западом

По его словам, жители остальных территорий Украины должны будут сами решить свое будущее. Как отметил глава российской дипломатии, среди других целей - защита людей, отказ Киева от установки оружия, угрожающего Москве и восстановление прав русского языка.

Как подчеркнул глава МИД РФ, на протяжении долгого времени украинский режим взращивал сторонников нацизма, который в результате проник в повседневную жизнь страны. Когда Россия просила обратить на это внимание Запад все это игнорировали, заяви Лавров в эфире телеканала TF 1.

Также министр сообщил, что власти России не считают, что путь к возобновлению диалога со странами Запада отрезан. При этом судить о намерениях других стран теперь будут по практическим делам.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Военная ОперацияМид РФСергей Лавров
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