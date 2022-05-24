Лавров: Россия серьезно подумает над возобновлением отношений с Западом

«Когда они переживут свою "остервенелость" и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом», — сказал дипломат. Министр заявил, что поражен той скоростью, с которой Запад занял русофобскую позицию.

Он также полагает, что «те, кто добиваются поражения России "на поле боя", наверное, плохо учились в школе и не знают, что такое Россия».

Лавров заявил, что Россия будет рассчитывать только на себя и страны, доказавшие «свою надежность». Лавров отметил, что для России необходимо прекращение любой зависимости от западных поставок

