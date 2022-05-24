Лавров: Россия серьезно подумает над возобновлением отношений с Западом
Если западные страны захотят что-то предложить в плане возобновления отношений с Россией, Москва серьезно подумает, нужно ли ей это или не очень, сообщил глава Мид РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
«Когда они переживут свою "остервенелость" и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом», — сказал дипломат. Министр заявил, что поражен той скоростью, с которой Запад занял русофобскую позицию.
Он также полагает, что «те, кто добиваются поражения России "на поле боя", наверное, плохо учились в школе и не знают, что такое Россия».
Лавров заявил, что Россия будет рассчитывать только на себя и страны, доказавшие «свою надежность». Лавров отметил, что для России необходимо прекращение любой зависимости от западных поставок
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