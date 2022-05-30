Лавров: Путь к возобновлению диалога с Западом не отрезан
Власти России не считают, что путь к возобновлению диалога со странами Запада отрезан, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
По его словам, судить о намерениях других стран теперь будут по практическим делам. «Мы извлекли серьезный урок. В этом смысле ситуация поменялась по сравнению с окончанием „холодной войны“» — заявил дипломат французскому телеканалу TF1.
По словам главы МИД, Россия много лет обращалась к западным странам с призывом договариваться на равноправной основе, но они это игнорировали. Действия Запада говорят о том, что он никогда не хотел равноправного сотрудничества с Москвой, отметил Лавров.
Ранее министр заявил, что если западные страны захотят что-то предложить в плане возобновления отношений с Россией, Москва серьезно подумает, нужно ли ей это или не очень.
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