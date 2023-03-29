Лавров заявил об отсутствии контактов между Россией и США по ДСНВ
Россия не ведет диалога с США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Никаких контактов по Договору о стратегических наступательных вооружениях с американцами не ведется», — отметил глава МИД в интервью ТАСС.
Ранее Лавров заявил, что готовность РФ соблюдать до 2026 года зафиксированные в ДСНВ количественные показатели — «не более чем жест доброй воли», напоминает телеканал «360».
В феврале президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о приостановке участия Москвы в ДСНВ, пишет Ura.ru. При этом страна не выходит из соглашения.
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