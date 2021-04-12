Лавров: Москва предостерегла Анкару от подпитки военных настроений Киева
Москва предостерегает Анкару и другие страны от подпитки милитаристских настроений Киева, приводит РИА Новости слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.
ТАСС добавляет, что РФ, по словам Лаврова, рекомендует всем странам, в том числе Турции, хорошо анализировать заявления Киева и не поощрять его воинственность.
По словам министра, киевский режим может сорваться на безрассудные действия, это может плохо кончиться.
Власти Украины четвертый день подряд говорят о необходимости мирного решения проблемы Донбасса на фоне прямых угроз Москвы применить военную силу для защиты населения этого региона, где значительная часть имеет российские паспорта.
Напомним, что ситуация на востоке Украины обострилась в феврале. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщали об увеличении количества украинской военной техники и военнослужащих на линии соприкосновения.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявил, что Россия должна вторгнуться на территорию Украины, это поможет разрешить конфликт в Донбассе.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН не согласился с идеей Владимира Жириновского вторгнуться на территорию Украины, повторив тем самым опыт СССР с Польшей 1939-го года.
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