Лавров: Москва предостерегла Анкару от подпитки военных настроений Киева

Москва предостерегает Анкару и другие страны от подпитки милитаристских настроений Киева, приводит РИА Новости слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

ТАСС добавляет, что РФ, по словам Лаврова, рекомендует всем странам, в том числе Турции, хорошо анализировать заявления Киева и не поощрять его воинственность.

По словам министра, киевский режим может сорваться на безрассудные действия, это может плохо кончиться.

Власти Украины четвертый день подряд говорят о необходимости мирного решения проблемы Донбасса на фоне прямых угроз Москвы применить военную силу для защиты населения этого региона, где значительная часть имеет российские паспорта.

Сдали назад? В Киеве «передумали» отвоевывать Донбасс

Напомним, что ситуация на востоке Украины обострилась в феврале. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщали об увеличении количества украинской военной техники и военнослужащих на линии соприкосновения.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявил, что Россия должна вторгнуться на территорию Украины, это поможет разрешить конфликт в Донбассе.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН не согласился с идеей Владимира Жириновского вторгнуться на территорию Украины, повторив тем самым опыт СССР с Польшей 1939-го года.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТурцияМИД РФСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры