Лавров: Москва предостерегла Анкару от подпитки военных настроений Киева

Москва предостерегает Анкару и другие страны от подпитки милитаристских настроений Киева, приводит РИА Новости слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

ТАСС добавляет, что РФ, по словам Лаврова, рекомендует всем странам, в том числе Турции, хорошо анализировать заявления Киева и не поощрять его воинственность.

По словам министра, киевский режим может сорваться на безрассудные действия, это может плохо кончиться.

Власти Украины четвертый день подряд говорят о необходимости мирного решения проблемы Донбасса на фоне прямых угроз Москвы применить военную силу для защиты населения этого региона, где значительная часть имеет российские паспорта.