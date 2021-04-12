Сдали назад? В Киеве «передумали» отвоевывать Донбасс

Министр обороны Украины Андрей Таран даже высказал на выходных мнение, что нарушение прав русскоязычного населения Украины может стать формальным поводом, чтобы Москва возобновила военные действия и попыталась вернуть страну под свое влияние.

Всплеск миролюбия украинской стороны произошел после комментария Кремля по поводу роста эскалации на линии соприкосновения на Донбассе. В четверг замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить защищать своих граждан в Донбассе. Он добавил, что боевые действия в Донбассе могут стать началом конца Украины, хотя конфликт в Донбассе можно урегулировать за год, если выполнять Минские соглашения.

До этого немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признал высокую вероятность войны в Донбассе и предположил, что Украина попытается выставить Россию агрессором. Политолог считает, что Украина не может вторгнуться в Донбасс.

«Там все-таки ОБСЕ, это будет заметно, это будет повторение истории Саакашвили, когда он вошел в Южную Осетию, надеясь, что Америка его поддержит, но Америка его не поддержала. Но если США все же поддержит Украину, то это будет уже большая война. На Донбассе много людей с русскими паспортами, поэтому Россия будет защищать его сильнее, чем 6 лет назад. Тогда это были просто русскоязычные, а сегодня это российские граждане - совсем другая ситуация», - рассказал он.

Александр Рар добавил, что США при президенте Джо Байдене все меньше ориентируются на мнение ЕС, отстраняя Европу от решений по Украине.

Впрочем, вариант, при котором первый (и последний) шаг сделает Россия, действительно возможен, уверен бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как передает Ura.ru мысль политика, Россия должна войти на территорию Украины, как это было с Польшей в 1939 году в ходе раздела ее между СССР и Германией по пакту Молотова-Риббентропа. В его понимании, это поможет разрешить конфликт между Украиной и ДНР, остановит убийства русских в Донбассе, это также успокоит Европу и позволит решить вопрос с несуществующим государством, как Жириновский называет Украину. В плюсе будут даже власти Украины – они смогут легально сбежать из страны, объясняя это захватом страны иностранными армиями, полагает российский политик.

