Жириновский: Россия должна вторгнуться на Украину

Россия должна вторгнуться на территорию Украины, это поможет разрешить конфликт в Донбассе, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Внутренне европейцы будут рады, если русская армия подойдет к границам Германии, Венгрии, Австрии, как это было во времена СССР», — цитирует политика Ura.ru.

По мнению Жириновского, от нахождения российской армии на украинской территории выиграет Киев: у правительства Украины появится легальная возможность сбежать. Эта ситуация будет выгодна и для Москвы, которая так сможет предотвратить убийства русских в Донбассе.

Лидер ЛДПР отметил, что таким образом конфликты поспособствуют выходу мира из тупика после пандемии COVID-19.

Однако, по мнению Жириновского, возможное вторжение РФ на Украину невыгодно для США. Политик заявил, что в этом случае президента США Джо Байдена ожидает поражение в первый год на посту главы государства, именно поэтому американские власти мешают разрешению конфликта в Донбассе.

