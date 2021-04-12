Жириновский: Россия должна вторгнуться на Украину
Россия должна вторгнуться на территорию Украины, это поможет разрешить конфликт в Донбассе, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Внутренне европейцы будут рады, если русская армия подойдет к границам Германии, Венгрии, Австрии, как это было во времена СССР», — цитирует политика Ura.ru.
По мнению Жириновского, от нахождения российской армии на украинской территории выиграет Киев: у правительства Украины появится легальная возможность сбежать. Эта ситуация будет выгодна и для Москвы, которая так сможет предотвратить убийства русских в Донбассе.
Лидер ЛДПР отметил, что таким образом конфликты поспособствуют выходу мира из тупика после пандемии COVID-19.
Однако, по мнению Жириновского, возможное вторжение РФ на Украину невыгодно для США. Политик заявил, что в этом случае президента США Джо Байдена ожидает поражение в первый год на посту главы государства, именно поэтому американские власти мешают разрешению конфликта в Донбассе.
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