Лавров: Москва готова содействовать в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонные переговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Темой разговора стал поиск выхода из ситуации, сложившейся в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

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Отмечается, что Лавров выразил озабоченность ростом числа жертв среди мирных жителей нагорнокарабахского региона. Также глава российского МИД заверил, что Россия готова содействовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на пресс-конференции НСН рассказал о главной цели России в карабахском конфликте. По его словам, это прекращение огня и начало переговоров.

«Независимость Нагорно-Карабахской республики определилась, на мой взгляд. Если считать всю территорию НКР оккупированной, то в этом случае это произошло 2,5 тысячи лет назад. Что может сделать Россия? Боевые действия между сторонами наносят ущерб авторитету Российской Федерации. Как силы, как страны, которая способна в случае необходимости добиться прекращения огня. Мы демонстрировали такую способность в 1994 году, находясь в ситуации существенно слабее после распада СССР. Но Россия приложила усилия к прекращению огня и подписанию Бишкекских соглашений. Наша позиция состоит в том, что мы выступаем за прекращение боевых действий, за мирные переговоры», - добавил он.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:АрменияНагорный КарабахЛавровСергей Лавров
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