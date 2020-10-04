Лавров: Москва готова содействовать в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонные переговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Темой разговора стал поиск выхода из ситуации, сложившейся в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
Отмечается, что Лавров выразил озабоченность ростом числа жертв среди мирных жителей нагорнокарабахского региона. Также глава российского МИД заверил, что Россия готова содействовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на пресс-конференции НСН рассказал о главной цели России в карабахском конфликте. По его словам, это прекращение огня и начало переговоров.
«Независимость Нагорно-Карабахской республики определилась, на мой взгляд. Если считать всю территорию НКР оккупированной, то в этом случае это произошло 2,5 тысячи лет назад. Что может сделать Россия? Боевые действия между сторонами наносят ущерб авторитету Российской Федерации. Как силы, как страны, которая способна в случае необходимости добиться прекращения огня. Мы демонстрировали такую способность в 1994 году, находясь в ситуации существенно слабее после распада СССР. Но Россия приложила усилия к прекращению огня и подписанию Бишкекских соглашений. Наша позиция состоит в том, что мы выступаем за прекращение боевых действий, за мирные переговоры», - добавил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru