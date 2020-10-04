Города в огне. Война вышла за пределы Карабаха

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал, что в положении Армении есть как плюсы, так и минусы.

«Суммарный военный потенциал Армении и Нагорного Карабаха существенно уступают Азербайджану по вооружению и по мобилизационному потенциалу. С этой точки зрения помощь Турции даже не нужна. Но есть нюансы. Горный характер местности не позволяют Азербайджану полностью реализовать свое превосходство. Именно поэтому и не случилось победы Азербайджана в предыдущих конфликтах. Подготовка военного состава выше у Нагорного Карабаха. Авиация Азербайджана хоть и превосходит в пару раз авиацию Армении, но это не существенно. На стороне Армении имеются мощные зенитные комплексы С-300, которые нейтрализуют угрозу авиации противника. Пока о фактах бомбардировок мы не слышим, речь идет в основном об артиллеристских обменах», - заявил Сивков.

По его мнению, Азербайджан будет вынужден в ближайшей перспективе прекратить боевые действия. Но без участия России это будет невозможно.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на пресс-конференции НСН рассказал о главной цели России в карабахском конфликте. По его словам, это прекращение огня и начало переговоров.

«Независимость Нагорно-Карабахской республики определилась, на мой взгляд. Если считать всю территорию НКР оккупированной, то в этом случае это произошло 2,5 тысячи лет назад. Именно тогда армяне расселились на этой территории. Но тогда сложно доказать, что территория имела какое-то отношение к Азербайджану, которого в те времена не существовало. Что может сделать Россия? Боевые действия между сторонами наносят ущерб авторитету Российской Федерации. Как силы, как страны, которая способна в случае необходимости добиться прекращения огня. Мы демонстрировали такую способность в 1994 году, находясь в ситуации существенно слабее после распада СССР. Но Россия приложила усилия к прекращению огня и подписанию Бишкекских соглашений. Наша позиция состоит в том, что мы выступаем за прекращение боевых действий, за мирные переговоры», - добавил он.

Ранее 4 октября стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель поддержала совместное заявление президентов России, США и Франции Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона по ситуации в Нагорном Карабахе, которое принято 1 октября.







