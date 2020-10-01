Затулин: Россия должна жестко отреагировать на блокаду Армении
В ходе пресс-конференции НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин высказал собственное мнение по поводу сложившейся обстановки в регионе.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Нагорный Карабах: Ещё один конфликт для России».
Армянская сторона заявляет об угрозе существованию армянского народа и об обстрелах азербайджанской артиллерией населенных пунктов в НКР. Турция заявила, что готова воевать за интересы Азербайджана, Россия предложила посредничество для урегулирования ситуации.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал, как Армения оказалась в западне под видом невмешательства других стран в Карабахский конфликт.
«Для нас вмешательство Турции является неприемлемым, и мы должны использовать все наши возможности и рычаги влияния, которые у нас существуют, чтобы свести это к минимуму. Мы просим Турцию воздерживаться от вмешательства в боевые действия. Мы должны жестко отреагировать на блокаду Армении, которая сейчас происходит. Во-первых, со стороны Азербайджана и Турции, а теперь и Грузии и Ирана, который, к нашему большому удивлению, закрыл свое пространство. Можно понять желание стран быть в стороне от конфликта, но это их желание не должно сказываться на доступности и возможностью коммуникаций между Арменией и Россией. А блокада Армении бьет по ее интересам и по нашим интересам тоже. Я выступаю за самые решительные меры, чтобы эта новоявленная блокада со стороны других государств была незамедлительно прекращена. В остальном наша позиция состоит в том, что мы выступаем за прекращение боевых действий, за мирные переговоры», - добавил он.
Ранее Госдума РФ призвала Армению и Азербайджан возобновить мирные переговоры, прекратив кровопролитие. Согласно принятому заявлению, депутаты готовы выступить в качестве посредников для скорейшей нормализации обстановки в зоне противостояния в Нагорном Карабахе.
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