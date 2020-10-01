Затулин: Россия должна жестко отреагировать на блокаду Армении

«Для нас вмешательство Турции является неприемлемым, и мы должны использовать все наши возможности и рычаги влияния, которые у нас существуют, чтобы свести это к минимуму. Мы просим Турцию воздерживаться от вмешательства в боевые действия. Мы должны жестко отреагировать на блокаду Армении, которая сейчас происходит. Во-первых, со стороны Азербайджана и Турции, а теперь и Грузии и Ирана, который, к нашему большому удивлению, закрыл свое пространство. Можно понять желание стран быть в стороне от конфликта, но это их желание не должно сказываться на доступности и возможностью коммуникаций между Арменией и Россией. А блокада Армении бьет по ее интересам и по нашим интересам тоже. Я выступаю за самые решительные меры, чтобы эта новоявленная блокада со стороны других государств была незамедлительно прекращена. В остальном наша позиция состоит в том, что мы выступаем за прекращение боевых действий, за мирные переговоры», - добавил он.

Ранее Госдума РФ призвала Армению и Азербайджан возобновить мирные переговоры, прекратив кровопролитие. Согласно принятому заявлению, депутаты готовы выступить в качестве посредников для скорейшей нормализации обстановки в зоне противостояния в Нагорном Карабахе.

