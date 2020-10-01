В Госдуме назвали задачу России в Карабахе

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Нагорный Карабах: Ещё один конфликт для России».

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал о главной цели России в конфликте.

«Независимость Нагорно-Карабахской республики определилась, на мой взгляд. Вряд ли Карабах вернется в состав Азербайджана, это мое глубокое убеждение. Поэтому цель, которая заявлена и подчеркнута, в том числе, Турцией, требование уйти с оккупированных территорий, вызывает, честно говоря, недоумение. Если считать всю территорию НКР оккупированной, то в этом случае это произошло 2,5 тысячи лет назад. Именно тогда армяне расселились на этой территории. Но тогда сложно доказать, что территория имела какое-то отношение к Азербайджану, которого в те времена не существовало. Что может сделать Россия? Боевые действия между сторонами наносят ущерб авторитету Российской Федерации. Как силы, как страны, которая способна в случае необходимости добиться прекращения огня. Мы демонстрировали такую способность в 1994 году, находясь в ситуации существенно слабее после распада СССР. Но Россия приложила усилия к прекращению огня и подписанию Бишкекских соглашений», - отметил он.

В четверг 1 октября стало известно, что лидеры России, Франции и США готовят совместное заявление по кризису в Нагорном Карабахе. О подготовке документа сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

