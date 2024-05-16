Лавров: Мирная инициатива Китая по Украине является реалистичной
Мирная инициатива КНР по урегулированию украинского конфликта является реалистичной. Об этом «Известиям» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что мирная инициатива Пекина делает упор на необходимость разобраться с первопричинами и устранить их. По словам Лаврова, Россия никогда не требовала корректировки варианта урегулирования конфликта, который предлагал Китай.
Также министр подчеркнул, что российская сторона готова начать разговор с Украиной, взяв за основу китайскую мирную инициативу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее покровители на Западе не готовы к честному и открытому диалогу. Он отметил, что диалог должен быть основан на взаимном уважении и учете интересов друг друга, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: Мирная инициатива Китая по Украине является реалистичной
- Мантуров допустил, что автомобили Aurus могут появиться на китайском рынке
- Число погибших в ДТП с мотоциклистами в Москве снизилось на 40% с начала года
- В Эстонии отклонили просьбу Нарвы о частичном преподавании на русском языке
- В Госдуме предложили проходить паспортный контроль в аэропорту с помощью «Госуслуг»
- В новом клипе «Мельницы» снялся настоящий волк
- Летевший из Петербурга в Уфу самолет вынужденно сел в Кирове
- В академии Репина не могут представить, что будет со школой Андрияки после его смерти
- Вратарь ЦСКА получил двойной перелом лицевых костей черепа в матче с «Зенитом»
- Певец SHAMAN представил новую песню и клип
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru