Лавров: Мирная инициатива Китая по Украине является реалистичной

Он отметил, что мирная инициатива Пекина делает упор на необходимость разобраться с первопричинами и устранить их. По словам Лаврова, Россия никогда не требовала корректировки варианта урегулирования конфликта, который предлагал Китай.

Также министр подчеркнул, что российская сторона готова начать разговор с Украиной, взяв за основу китайскую мирную инициативу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее покровители на Западе не готовы к честному и открытому диалогу. Он отметил, что диалог должен быть основан на взаимном уважении и учете интересов друг друга, передает «Радиоточка НСН».

