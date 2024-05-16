«Определенный символизм»: Путин объяснил, почему приехал в Китай

Путин подчеркнул «высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений». Он отметил «определенный символизм» поездки, однако подчеркнул, что она насыщена «конкретным содержанием», «очень полезна» и «помогает нам сверять часы».

Путин назвал партнерство России и Китая образцом того, «как должны выстраиваться связи между государствами-соседями».

Ранее в Пекине завершились переговоры Путина и Си, которые продлились 2,5 часа. По словам китайского лидера, они были дружескими и откровенными.

