«Определенный символизм»: Путин объяснил, почему приехал в Китай

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выбрал Китай для первой поездки после переизбрания на пост, так как китайский лидер Си Цзиньпин после его переизбрания председателем КНР в марте прошлого года в рамках первого зарубежного визита посетил Россию. Об этом российский глава сообщил в ходе пресс-конференции в Пекине.

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Путин подчеркнул «высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений». Он отметил «определенный символизм» поездки, однако подчеркнул, что она насыщена «конкретным содержанием», «очень полезна» и «помогает нам сверять часы».

Путин назвал партнерство России и Китая образцом того, «как должны выстраиваться связи между государствами-соседями».

Ранее в Пекине завершились переговоры Путина и Си, которые продлились 2,5 часа. По словам китайского лидера, они были дружескими и откровенными.

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ФОТО: Kremlin.ru
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