Лавров: Любые военные грузы для Украины станут целью для России

За сутки в Москве выявлено 1130 случаев COVID Движение транспорта ограничат сегодня в районе «Лужников» Товарооборот между Москвой и Китаем за 2021 год вырос на треть В центре города начались работы по благоустройству нескольких переулков Станция «Новаторская» Троицкой линии метро готова более чем наполовину В Москве сегодня переменная облачность. без осадков и до +5