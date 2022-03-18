Лавров: Любые военные грузы для Украины станут целью для России

Любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, будут законной целью для России.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

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Ранее сотрудники аэропорта имени Галилео Галилея в Пизе выступили против направления на Украину военных грузов под видом гуманитарной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профсоюзную организацию региона. Предполагается, что грузы должны были быть доставлены на военные базы США и НАТО в Польше, откуда их переправили бы на Украину.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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