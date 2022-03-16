Сотрудники аэропорта Пизы отказались отправлять военные грузы на Украину

Сотрудники аэропорта имени Галилео Галилея в Пизе выступили против направления на Украину военных грузов под видом гуманитарной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профсоюзную организацию региона.

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По данным профсоюза, работники отказались загружать в транспортные самолеты ящики для грузов гуманитарного характера, в которых находилось предназначенное для отправки Киеву оружие разного типа, обмундирование и боеприпасы, отмечает РЕН ТВ. Предполагается, что грузы должны были быть доставлены на военные базы США и НАТО в Польше, откуда их переправили бы на Украину, пишет РИА ФАН. Профсоюз потребовал немедленно заблокировать замаскированное под гуманитарную помощь оружие.

«Во-первых, мы в целом выступаем против отправки оружия на Украину. Но это еще связано с техникой безопасности. Наш аэропорт гражданский. Отправлять отсюда военные грузы нельзя», — подчеркнула представитель профсоюза.

Реакции от властей Италии пока не последовало.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаАэропортИталия
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