Южная Корея направит Украине нелетальные военные материалы
Министерство национальной обороны Южной Кореи заявило планирует предоставить Украине материалы военного назначения. Об этом сообщает Yonhap.
«На данный момент было принято решение относительно того, что будет предоставлено в качестве помощи, сейчас идет предметное обсуждение планов, включая предложения по доставке», — цитирует агентство официального представителя министерства Пу Сын Чхана.
Отмечается, что речь не идет о системах вооружений: Украине передадут каски, палатки, одеяла, сухие пайки, аптечки, пишет Газета.ру. Стоимость поставки составит $804 тысячи, отмечает «Свободная пресса».
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