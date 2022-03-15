Южная Корея направит Украине нелетальные военные материалы

«На данный момент было принято решение относительно того, что будет предоставлено в качестве помощи, сейчас идет предметное обсуждение планов, включая предложения по доставке», — цитирует агентство официального представителя министерства Пу Сын Чхана.

Отмечается, что речь не идет о системах вооружений: Украине передадут каски, палатки, одеяла, сухие пайки, аптечки, пишет Газета.ру. Стоимость поставки составит $804 тысячи, отмечает «Свободная пресса».

