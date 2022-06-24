Лавров: Киеву не разрешат вернуться к переговорам с Москвой

"С огромным удовольствием примем приглашение президента Белоруссии собраться на белорусской территории. Но я бы не стал даже загадывать. Сейчас не вижу возможности для украинской стороны предложить, но мы и сами предлагать ничего не будем. Давно уже все предложили. Мяч на их стороне", — заявил российский министр иностранных дел.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина прекрасно знает все требования России, выполнение которых необходимо для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

