Лавров: Киеву не разрешат вернуться к переговорам с Москвой

В России не видят возможности, что Киеву разрешат вернуться к переговорам с Москвой, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Песков: Украина не предлагала РФ возобновить переговоры после визита европейских лидеров

"С огромным удовольствием примем приглашение президента Белоруссии собраться на белорусской территории. Но я бы не стал даже загадывать. Сейчас не вижу возможности для украинской стороны предложить, но мы и сами предлагать ничего не будем. Давно уже все предложили. Мяч на их стороне", — заявил российский министр иностранных дел.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина прекрасно знает все требования России, выполнение которых необходимо для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМИД РФСергей Лавров
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