Песков: Украина не предлагала РФ возобновить переговоры после визита европейских лидеров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с украинской стороны не было попыток возобновить переговоры с Россией после визита в Киев президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги, сообщает ТАСС.

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«Нет, не было», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил о том, что Киев делает всё для того, чтобы переговоры между Россией и Украиной не состоялись, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраинаДмитрий Песков
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