Песков назвал условие для мирного урегулирования на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина прекрасно знает все требования России, выполнение которых необходимо для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос журналистов о мирном плане, который был опубликован в американском издании The National Interest, он отметид, что у Кремля «не было возможности с ним ознакомиться».

«Нет, у нас не было возможности ознакомиться. Что касается мирного плана, то да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», - заключил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные кураторы вывели Киев из переговоров о дипломатическом урегулировании конфликта с Москвой, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраинаДмитрий Песков
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