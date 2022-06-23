Песков назвал условие для мирного урегулирования на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина прекрасно знает все требования России, выполнение которых необходимо для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов о мирном плане, который был опубликован в американском издании The National Interest, он отметид, что у Кремля «не было возможности с ним ознакомиться».
«Нет, у нас не было возможности ознакомиться. Что касается мирного плана, то да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», - заключил он.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные кураторы вывели Киев из переговоров о дипломатическом урегулировании конфликта с Москвой, сообщает RT.
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