Песков назвал условие для мирного урегулирования на Украине

Отвечая на вопрос журналистов о мирном плане, который был опубликован в американском издании The National Interest, он отметид, что у Кремля «не было возможности с ним ознакомиться».

«Нет, у нас не было возможности ознакомиться. Что касается мирного плана, то да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», - заключил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные кураторы вывели Киев из переговоров о дипломатическом урегулировании конфликта с Москвой, сообщает RT.