Россия исключила возможность применения ядерного оружия на Украине
Возможность применения ядерного оружия в ситуации вокруг Украины отсутствует, сообщил на заседании комиссии ООН по разоружению первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Он отметил, что рассуждения о якобы возможности применения РФ ядерного оружия на Украине не имеют рациональной основы.
По словам дипломата, Москва придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерной войны существует всегда, поэтому необходимо проводить ответственную политику.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+15 291 / сут.
Умерли
370 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+32 850 / сут.
- Россия исключила возможность применения ядерного оружия на Украине
- СМИ: Минфин США не разрешит Москве выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов
- Более 250 украинских морпехов сдались в плен России
- СМИ: конгрессмены просят Байдена нарастить поставки оружия Украине
- Эксперт рассказал, будет ли доллар стоить 80 рублей
- Сестра Ким Чен Ына заявила о возможности применения ядерного оружия
- СМИ: новые санкции ЕС могут затронуть авиатопливо и продукцию из стали
- В Госдуму внесен законопроект об ответственности за исполнение санкций
- Небензя представил доказательство постановки в Буче
- В Пермском крае несовершеннолетние жестоко избили 12-летнюю девочку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru