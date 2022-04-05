Россия исключила возможность применения ядерного оружия на Украине

Он отметил, что рассуждения о якобы возможности применения РФ ядерного оружия на Украине не имеют рациональной основы.

По словам дипломата, Москва придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерной войны существует всегда, поэтому необходимо проводить ответственную политику.

