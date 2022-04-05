Россия исключила возможность применения ядерного оружия на Украине

Возможность применения ядерного оружия в ситуации вокруг Украины отсутствует, сообщил на заседании комиссии ООН по разоружению первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

Сестра Ким Чен Ына заявила о возможности применения ядерного оружия

Он отметил, что рассуждения о якобы возможности применения РФ ядерного оружия на Украине не имеют рациональной основы.

По словам дипломата, Москва придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерной войны существует всегда, поэтому необходимо проводить ответственную политику.

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