Лавров: Россия не собирается менять режим на Украине

Россия не собирается менять режим на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.

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«Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше», — подчеркнул глава МИД.

Лавров добавил, что у народа должна быть свобода выбора.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаСергей Лавров
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