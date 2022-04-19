Лавров: Россия не собирается менять режим на Украине
19 апреля 202212:04
Россия не собирается менять режим на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.
«Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше», — подчеркнул глава МИД.
Лавров добавил, что у народа должна быть свобода выбора.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+8 640 / сут.
Умерли
374 тыс.+235 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 763 / сут.
- Песков прокомментировал идею изучения истории с первого класса школы
- Центробанк внес систему Hello в реестр операторов платежных систем
- Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине
- Песков отказался отвечать на вопрос о членах экипажа крейсера «Москва»
- Песков: Реакции Кремля на просьбу Медведчука об обмене нет
- Шойгу заявил, что ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий
- Зюганов призвал национализировать стратегические отрасли
- СМИ: Иван Ургант решил продать особняк на Рублёвке
- В МИД Черногории извинились за пост о разрыве дипотношений с Россией
- Президент Молдавии утвердила запрет в стране Георгиевской ленты
19 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru